У Раді Федерації заявили, що Росія визнає "ЛДНР" у межах, які наразі "фактично встановлені"

Так звані договори про дружбу та співпрацю з ОРДЛО будуть розглянуті 22 лютого.

Заступник голови комітету Ради Федерації РФ по міжнародним справам Андрій Клімов заявив, що Росія визнає "ЛДНР" у межах, які наразі "фактично встановлені".

"Росія визнає "ЛНР" та "ДНР" у межах, які зараз "фактично встановлені", питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з республіками буде розглянуто Радою Федерації 22 лютого", - заявив Клімов.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також звернувся до парламенту РФ, аби той визнав "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

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