У Раді готують великий законопроєкт про мобілізацію в Україні: що відомо

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, які запроваджені через повномасштабне вторгнення РФ. Наразі громадяни відбувають військову службу відповідно до закону, який встановлює певні обмеження по службі.

Наразі депутати готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Поточний перелік основних змін (з урахуванням включених попередніх інціатив у Верховна Рада України):

1. Нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби, і бажає звільнитися).

2. Нові обов’язки для військовозобов’язаних щодо:

обов’язкового проходження медичного огляду та лікування згідно з рішеннями ВЛК;

наявності при собі військово-облікових документів, які пред’являти за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП.

Також у законопроєкті прописано нові підстави для звільнення:

за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства;

у зв’язку із звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон)

у зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі;

у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи;

у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

Право на відстрочку від призову на військову службу нададуть педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти.

Водночас право на проходження військової служби нададуть особам з інвалідністю (за їхнім бажанням), попри наявність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації.

"Зменшується коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або яка потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення, та усунення можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують", - зазначила Безугла.

Також змінюється порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту.

Розширюється перелік осіб, які беруться на військовий облік, зокрема:

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, зокрема із звільненням від відбування покарання;

яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або, які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

У законопроєкті, зокрема, узгодять й інші питання, пов'язані із мобілізацією, військовим обліком, проходженням військової служби.

Скасовується заборона на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами при укладанні трудового договору;

- уточнюються обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо мобілізації, а саме здійснювати та забезпечувати оповіщення та прибуття громадян до ТЦК та СП;

- уточнюється порядок прибуття військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК та СП під час мобілізації, зокрема, на підставі спільного розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) та керівника ТЦК та СП або розпорядження керівника ТЦК та СП;

- надаються повноваження Кабінету міністрів України затверджувати Порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період на заміну внутрішнім директивним документам Збройних Сил України;

- уточнюється порядок присвоєння військового звання "рекрут";

- запроваджується окремий військовий облік військовозобов’язаних та резервістів розвідувального органу Міністерства оборони України та надається право цьому органу призивати на військову службу по мобілізації військовозобов'язаних та резервістів, які проходили військову службу у розвідувальному органі.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що в Україні кожен військовозобов'язаний чоловік має готуватися до того, що йому доведеться захищати свою країну зі зброєю в руках.

Тим часом у Міноборони розширили перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати. Придатними визнаватимуть усіх, хто має, наприклад, клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомний ВІЛ, певні захворювання ендокринної системи тощо.

Крім того, в Україні пропонують прибрати граничний вік перебування на військовій службі. Наразі він становить 60-65 років. Відповідний законопроєкт №10084 зареєстрували у Верховній Раді.

Що таке загальна мобілізація в Україні

Загальна мобілізація — це комплекс оперативних заходів для поповнення складу Збройних сил України, який задіюється на всій території країни одночасно.

Мобілізаційні заходи проводяться протягом 90 днів від моменту набуття чинності указу президента. У період мобілізації до лав ЗСУ призивають усіх військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, визнаних придатними або обмежено придатними для несення військової служби.

Мобілізацію здійснюють співробітники місцевих ТЦК і СП, а за необхідності — командири військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних сил України. Доки триває мобілізація, військкоми вручатимуть повістки військовозобов'язаним громадянам, які підлягають призову під час війни і не мають броні або відстрочки.

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