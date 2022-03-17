У Раді ініціюють вилучення бізнесу громадян, які наживаються на війні

Гетманцев заявив, що немотивоване підвищення цін на послуги – це мародерство.
Голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев запропонував уряду розглянути можливість вилучення майна бізнесу, представники якого під час війни істотно та невмотивовано підвищують ціни на послуги з проживання, транспортування і на низку товарів.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Щодо інформації про істотне (кратне) економічно не мотивоване підвищення цін на послуги з проживання, транспортування та деякі товари окремими ділками в різних регіонах України, які намагаються отримати надприбутки на горі співгромадян, вважаю, що така поведінка є достатньою підставою для вилучення засобів такої діяльності на користь української армії відповідно до законів військового часу. Це точно не бізнес. Це мародерство. Прошу уряд та військове керівництво розглянути таку можливість та вжити відповідних заходів", - написав він.
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