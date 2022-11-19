У Раді назвали суму збитків внаслідок останнього масованого ракетного удару Росії по Україні

Після масованої ракетної атаки енергетичної інфраструктури з боку Росії 15 листопада Україна зазнала близько мільярда доларів збитків.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у ефірі телемарафону.

Нардеп наголосив, що втрати української економіки внаслідок ворожих обстрілів є колосальними. Щодо конкретних цифр, то Гетманцев сказав, що останні ракетні атаки призвели до мільярда доларів прямих збитків.

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"Якщо ми говоримо у цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз в бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння буде продовжуватися", – поінформував очільник фінансового комітету.

Нагадаємо, Росія 15 та 17 листопада влаштувала масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. На всій території країни запровадили стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії, що тривають досі.

Як оцінив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич, руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки після атак.

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