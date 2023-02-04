У Раді не виключили ударів західною зброєю по Москві: "Всі військові об'єкти є легітимними цілями"

Місця, де в Росії, наприклад, зберігаються ракети, є законними військовими цілями.

Усі військові об'єкти Росії є законними цілями для ударів з боку України, заявив нардеп та член комітету парламенту з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

Про це політик сказав у інтерв'ю виданню Bild.

Веніславський не погоджується з думкою, що Україна має взяти на себе зобов'язання не застосовувати військові технології на території РФ.

"У деяких західних експертів є думка, що Україна повинна взяти на себе зобов'язання, що вона не буде використовувати свої військові технології на території Російської Федерації. Ця ідея прийшла з паралельного світу", – наголосив нардеп.

Він пояснив, що країна-агресорка продовжує атакувати мирні українські міста зі своєї території та з території Білорусі. Тож місця, де в Росії, наприклад, зберігаються ракети, є законними військовими цілями.

"Всі військові об'єкти, з яких ведеться війна проти України, є легітимними військовими цілями", – сказавВеніславський.

На уточнювальне питання, чи стосується сказане ним і Москви, політик відповів: "Будь-який командний пункт у російській столиці є законною військовою ціллю. Я не бачу жодних проблем у тому, щоб атакувати їх".

Нагадаємо, 2 лютого очільник Міноборони України Олексій Резніков про потребу держави в далекобійних ракетах з дальністю до 300 км. Міністр запевнив, що Україна готова гарантувати, що ця західна зброя не буде залучена до атак по території Росії.

Водночас у Пентагоні прокоментували можливість використання Україною далекобійних ракет від США для звільнення Криму, сказавши, що українське командування самостійно ухвалює рішення щодо операцій зі звільнення своїх територій. Йдеться і про далекобійні ракети GLSDB з дальністю до 150 км, які США планують надати Україні.

Щодо ракет з дальністю до 150 км вже встиг висловити свої погрози заступник голови російського радбезу Дмитро Медведєв. Він сказав, що відповідь РФ буде "жорсткою", якщо Україна застосує ці ракети по території країничи території анексованого Криму.

Далекобійні снаряди для України: яку зброю очікувати від США

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