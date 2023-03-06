У Раді пропонують дозволити виїзд чоловікам за кордон, але за умов

Такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Народні обранці пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.

Про це йдеться у законопроєктах №9075 та №9074.

Зазначається, що внесені зміни до законодавства забезпечать можливість українським студентам іноземних вишів (чоловічої статі) та іншим категоріям громадян, що не підлягають мобілізації в особливий період, вільно виїжджати за кордон.

Утім, такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

У разі, якщо людина хоче виїхати за кордон, вона має взяти на себе офіційно обов’язок повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який вона не підлягає мобілізації відповідно до норм чинного законодавства (або протягом 30 днів після виїзду за кордон).

"Спортсмени та інші військовозобов’язані, які хочуть виїхати за кордон для участі у міжнародних спортивних заходах (тренери, лікарі, представники команд), мають додатково надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади або національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід", - вказано у повідомленні.

До поважних причин повернення до України пізніше за дозволений термін входить: заборона на виїзд з країни перебування; стихійні лиха, катастрофи, аварії; перебування на стаціонарному лікуванні; виконання завдань в інтересах України; інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Мобілізація в Україні

Військовозобов'язані особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

У Бучі на Київщині військовослужбовці вимагали в двох чоловіків у кафе документи для перевірки. Відео інциденту, який трапився в центрі міста, обговорюють у Мережі.

В Україні чоловікам призовного віку для виїзду за кордон під час воєнного стану потрібно мати документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від призову.

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