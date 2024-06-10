У Раді пропонують звільнити від покарання за дезертирство – подробиці

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт № 11322 щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану.

Як йдеться у проєкті закону, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407 – самовільне залишення військової частини або місця служби), 408 – дезертирство, може бути звільнена від кримінальної відповідальності.

Для цього потрібно, щоб військовий до закінчення досудового розслідування добровільно заявив слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження служби.

"Механізм звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців можливий лише за умови надання командиром (начальником) військової частини (установи) письмової згоди на продовження проходження військової служби таким військовослужбовцем", - йдеться у тексті законопроєкту.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що згідно статистичних даних, лише упродовж січня-квітня 2024 року зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею 407, та 7 306 проваджень за статтею 408. Загалом на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тис. кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень

Водночас у чинному кримінальному законодавстві відсутні правові підстави для можливості звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців ЗСУ від кримінальної відповідальності за вперше вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407, 408 Кримінального кодексу України та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби.

Нагадаємо, ДБР затримало дезертира, який надіслав побратимам на фронт пісню про ухилянтів і заявив, що не повернеться (фото).

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