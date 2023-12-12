У Раді просять Зеленського узаконити щоденну молитву "за перемогу ЗСУ"

Нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу пропонує узаконити щоденну молитву "за перемогу ЗСУ", а також звільнення усієї території України.

Відповідний проєкт з'явився на сайті парламенту.

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Назва документу звучить так: "Проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до президента України щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації".

Мазурашу аргументував свою пропозицію тим, що така молитва раніше змінювала хід історії в інших країнах. Він також пропонує проводити спільну молитву не один раз, у якийсь конкретний час, а щодня.

Як видно зі сайту, Верховна Рада передала проєкт на розгляд керівництву.

Станом на 12 грудня текст проєкту постави не опублікований.

Нагадаємо, за даними видання NYT, США пропонують Україні нову стратегію бойових дій на 2024, оскільки є "ризик програти війну".

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