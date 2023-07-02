У Раді скоротили перелік осіб, які мають право на відстрочку: адвокатка пояснила, хто під загрозою

Рада скасувала право на відстрочку тим, хто має родичів з інвалідністю.

Через зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" коло можливостей щодо уникнення мобілізації в Україні звузиться.

Про це розповіла адвокатка Вікторія Кравченко на своєму YouTube-каналі.

За її словами, раніше закон передбачав, що військовозобов'язані, які мали дружину з числа осіб з інвалідністю або одного зі своїх батьків, або дружини з інвалідністю І та ІІ групи, мали право на відстрочку від мобілізації. Тепер отримати відстрочку вони можуть за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати.

"Отже, раніше, наприклад, двоє братів мали батька з інвалідністю ІІ групи, і обидва по суті мали можливість на відстрочку від мобілізації. Зараз уже так не буде - один із братів може бути мобілізований", - пояснює адвокатка.

Утримувати людину з інвалідністю - це обов'язок дітей щодо батьків, обов'язок утримання іншого з подружжя.

"Згідно з нормами Сімейного Кодексу України, право на утримання, аліменти має той із подружжя, який є непрацездатним і вимагає матеріальної допомоги за умови, що інший з подружжя може надавати таку матеріальну допомогу", - говорить адвокатка.

Правниця додає, що чоловіки, які раніше отримали відстрочку від мобілізації у зв'язку з інвалідністю батьків, батьків дружини чи дружини, можуть бути мобілізовані.

Нагадаємо, Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації . Відтак були скасовані підстави для відстрочення призівникам, які мають родичі з інвалідністю.

Водночас у соціальних мережах киянці продовжують обговорювати загальну мобілізацію , а саме наказ начальника Оболонського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олексія Привала, в якому йдеться про обов'язок військовозобов'язаних з'явитися до ТЦК у 10-денний термін.