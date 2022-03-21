У Раді вимагають позбавити почесних звань Лорак, Лободу, Повалій та інших артистів

У Раді вимагають позбавити почесних звань Лорак, Лободу, Повалій та інших артистів

Також у списку опинилися Басков і Кіркоров.

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням позбавити державних нагород низку відомих виконавців.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook. Так, позбавити почесних звань "народний артист України" та "заслужений артист України" пропонують Миколу Баскова, Володимира Бортка, Василя Горелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Ані Лорак, Світлану Лободу, Таїсію Повалій.

instagram.com/lobodaofficial

Як повідомила парламентарка, у час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати державу (займаються волонтерством, вступають до лав ЗСУ), дехто "продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України".

"Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно", – йдеться у повідомленні.

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