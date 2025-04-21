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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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276
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У Раді заговорили про нову хвилю мобілізації: подробиці

Українська армія потребує поповнення особового складу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Через серйозні втрати на фронті Україна має нагальну потребу в мобілізації нових військових

Через серйозні втрати на фронті Україна має нагальну потребу в мобілізації нових військових / © ТСН.ua

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що ситуація на фронті вимагає термінової мобілізації.

Про це вона повідомила в ефірі програми «Вечір.LIVE».

За словами Южаніної, вона не готова озвучувати точні цифри, однак підкреслила, що нинішня ситуація із «санітарними втратами» та пораненими є надзвичайно серйозною.

«Та катастрофічна ситуація, яка пов’язана із СЗЧ, трьохсотими та іншим, говорить про те, що в нас є велика необхідність мобілізації нових сил», — наголосила депутатка.

Вона додала, що новоприбулі військовослужбовці повинні пройти хоча б короткий термін підготовки, щоб змінити тих, хто вже тривалий час перебуває на фронті: «Це питання ротації, і воно вкрай необхідне».

Нагадаємо, за словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, питання мобілізації жінок в Україні наразі не є пріоритетним, хоча надалі можливе впровадження окремих елементів ізраїльської системи оборони.

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