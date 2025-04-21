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- Війна
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У Раді заговорили про нову хвилю мобілізації: подробиці
Українська армія потребує поповнення особового складу.
Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що ситуація на фронті вимагає термінової мобілізації.
Про це вона повідомила в ефірі програми «Вечір.LIVE».
За словами Южаніної, вона не готова озвучувати точні цифри, однак підкреслила, що нинішня ситуація із «санітарними втратами» та пораненими є надзвичайно серйозною.
«Та катастрофічна ситуація, яка пов’язана із СЗЧ, трьохсотими та іншим, говорить про те, що в нас є велика необхідність мобілізації нових сил», — наголосила депутатка.
Вона додала, що новоприбулі військовослужбовці повинні пройти хоча б короткий термін підготовки, щоб змінити тих, хто вже тривалий час перебуває на фронті: «Це питання ротації, і воно вкрай необхідне».
Нагадаємо, за словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, питання мобілізації жінок в Україні наразі не є пріоритетним, хоча надалі можливе впровадження окремих елементів ізраїльської системи оборони.