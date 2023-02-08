У Раді заявили, що загроза нового наступу Росії існує лише на Східному і Південному напрямках

Окрім Східного і Південного напрямків, більше ніде не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога.

Загроза російського масштабного наступу на сьогодні існує лише на Східному та Південному напрямках, заявив представник президента в парламенті, член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

Про це нардеп розповів на брифінгу 8 лютого із посиланням на дані розвідки.

Веніславський повідомив, що цього дня на закритому засіданні оборонного комітету парламенту народні обранці заслухали представників розвідувальних структур.

"На даний момент ознак формування наступальних ударних угруповань ні на території Республіки Білорусь, ні на всіх інших територіях, окрім Східного і Південного напрямків, не виявлено… На сьогодні загрози, окрім Східного і Південного напрямків, повторення якихось широкомасштабних дій не існує", – розповів представник президента в Раді.

Він додав, що військово-політичне керівництво України має дані про стан готовності російських військ до наступальних дій, про кількість їхнього особового складу та наявність озброєння на різних напрямках.

Новий наступ Росії: що відомо

В кінці січня секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що РФ готується до серйозної ескалації вже через два-три тижні, і планує атаку з півночі, півдня та сходу.

8 лютого Данілов уточнив, що що російські війська можуть спробувати піти в наступ у Харківській чи Запорізькій областях.

6 лютого американське видання Financial Times інформувало, що новий наступ окупантів може розпочатися протягом 10 днів, допоки ЗСУ ще не встигли отримати західні танки.

Водночас очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 6 лютого заявив, що на новий російський наступ варто очікувати будь-якого дня після 15 лютого.

ГУР Міноборони України напередодні визначило три ймовірних напрямки нового ворожого наступу: Донеччина, Луганщина та Запоріжжя.

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