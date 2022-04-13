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У радіоактивному Рудому лісі російські окупанти варили кашу з кавових зерен: фото

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У радіоактивному Рудому лісі російські окупанти варили кашу з кавових зерен: фото

Держприкордонслужба України

Окупанти в Чорнобилі жили у закинутих від 1986 року будинках.

У Чорнобильській зоні російські окупанти намагались зварити кашу з кавових зерен. Ймовірно, російські вбивці в Україні вперше побачили, як виглядають кавові зерна. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

Відомо, що окупанти в Чорнобилі жили у закинутих від 1986 року будинках. Також вони влаштовували пікніки у радіоактивному Рудому лісі. 

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"У Чорнобильській зоні прикордонники переконалися, що орки справді добряче закопувалися у Рудому лісі. Вони проживали у закинутих ще у 1986 році хатинах та влаштовували пікніки на радіоактивно зараженій території. Харчувалися ці людиноподібні не лише сухпайками, але й награбованими харчами. Багато з продуктів орки ймовірно вперше побачили в Україні, адже намагалися зварити кашу з кавових зерен", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Херсонській області у селі Правдине окупанти розстріляли 7 людей.

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