У районі Антонівського мосту зафіксована "бавовна" (фото, відео)

Вкотре зазнав удару район Антонівського мосту в Херсоні, де зосереджують свої сили російські окупанти. Це вже не перший "приліт" за 30 серпня.

Після ударів у районі мосту видно величезний стовп диму.

Про це повідомляє "Оперитивний ЗСУ" та низка інших телеграм-каналів.

Також повідомляється про "приліт" у Олешках на Херсонщині.

Зауважимо, раніше цього ж дня депутат облради Сергій Хлань повідомив, що РФ формує великі колони техніки у Криму і відправляє у напрямку Херсонщини. Тож ЗСУ б’ють по мостах, щоб цю техніку не перекинули ближче до лінії фронту.

Нагадаємо, за повідомленням українських сил, на півдні тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

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