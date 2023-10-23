У районі Авдіївки ворог застосовує нову "тактику кротів": Жданов пояснив, що це

Окупанти також використовують на фронті роботизовані транспортні машини із дистанційним керуванням.

На Авдіївському напрямку російські війська почали застосовувати нову тактику задля оточення самої Авдіївки. Йдеться про "тактику кротів".

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив у ефірі свого відеоблогу 22 жовтня.

Окупанти закидують позиції ЗСУ тілами

Жданов зазначив, що ворог не залишає спроб оточити Авдіївку, але українські війська стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

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"Рашистські окупаційні війська воюють, як 1941 року. Практично вони намагаються закидати наші позиції тілами. Хвилі атак – з бронетехнікою, без бронетехніки – не припиняються 24/7", – розповів експерт.

Він повідомив про безуспішні наступальні дії російських військ у районах населених пунктів Кераміка, Авдіївка, Степове, Тоненьке та Первомайське. Там Сили оборони України відбили понад 15 ворожих атак.

Нова тактика ворога на Авдіївському напрямку

Жданов також заявив, що надійшло повідомлення про нову тактику, яку почали застосовувати окупанти на Авдіївському напрямку.

"Мабуть, стоїть політичне завдання – за всяку ціну взяти Авдіївку, скільки б людей не полягло, скільки б техніки не втратили. А ми зробимо так, щоби вони її не взяли", – зазначив експерт.

Він також уточнив, що це за нова тактика ворога:

"У районі Авдіївки окупанти почали застосовувати тактику кротів і риють тунелі до наших позицій, щоб таємно підібратися ближче та вискочити з цього тунелю перед нашими окопами".

За словами Жданова, українські розвідники також зафіксували застосування росіянами роботизованих транспортних машин із дистанційним керуванням. Ці машини можуть брати на себе досить велику вагу.

"Це роботизовані платформи, які підвозять боєкомплект, воду та продовольство на передній край. Також до їхнього завдання входить евакуація поранених. У нас тільки досвідчені зразки намагаємося ганяти полігоном, в окремих підрозділах проводимо випробування, а в них це надійшло до військ", – повідомив військовий експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Любой ценой взять Авдеевку. Применяют “тактику кротов” | Жданов

Нагадаємо, генерал армії України, ексголова СЗР Микола Маломуж розповів, що російські війська, зазнаючи невдач під час наступу на Авдіївку, розбиваються на невеликі групи і намагаються секторально рухатися, щоби щільніше оточити місто.

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