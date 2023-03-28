У районі Бахмута зменшилася кількість боїв: у ЗСУ пояснили чому

На Бахмутському напрямку протягом останніх кількох днів дещо зменшилась кількість бойових зіткнень. Це може свідчити про певне перегрупування окупаційної армії Росії.

Про це в телемарафоні повідомив представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Черевий.

За його словами, найближчі дні продемонструють точну ситуацію на фронті, а також наміри окупантів.

За минулу добу на Бахмутському напрямку окупуанти 194 рази відкривали артилерійський вогонь. Лише в районі міста було зафіксовано 70 ударів. Також, сталося 19 бойових зіткнень, з яких 14 - у Бахмуті.

ЗСУ ліквідували 86 окупантів. Поранено 117 солдатів РФ. Також підбито ворожі самохідну артилерійську установку та обладнання для радіоелектронної боротьби.

Ситуація в Бахмуті

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що війська РФ досягли незначних успіхів на півночі та південному заході Бахмута. Окупанти продовжували атаки в місті та його околицях.

У зведенні Генштабу повідомили, що станом на ранок 28 березня найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександра Сирського окупанти намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку і не залишають спроб оточити та захопити місто.

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