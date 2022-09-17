Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У районі дислокації російської техніки біля Молочного Лиману пролунало 5 вибухів - мер Мелітополя

Дата публікації
Перегляди
1504
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У районі дислокації російської техніки біля Молочного Лиману пролунало 5 вибухів - мер Мелітополя

Фото: Associated Press

Наразі збирається інформація про втрати ворога.

У районі дислокації російської техніки і особового складу біля Молочного Лиману пролунало 5 вибухів. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу", - наголосив Федоров.

Мер Мелітополя додав, що вранці стався вибух біля села Радивонівка, де розташована ворожа військова база.

Наразі збирається інформація про втрати ворога.

© Мелітопольська міська рада
Фото: Мелітопольська міська рада

Нагадаємо, у Мелітополі серед місцевих колаборантів почалася паніка. Зрадники бояться контрнаступу Збройних сил України та намагаються самі вийти на зв'язок з українськими спецслужбами.

Рішення НАТО щодо України: якою буде підтримка з настанням зими

Рішення НАТО щодо України: якою буде підтримка з настанням зими

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація