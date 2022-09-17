У районі дислокації російської техніки біля Молочного Лиману пролунало 5 вибухів - мер Мелітополя

У районі дислокації російської техніки і особового складу біля Молочного Лиману пролунало 5 вибухів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу", - наголосив Федоров.

Мер Мелітополя додав, що вранці стався вибух біля села Радивонівка, де розташована ворожа військова база.

Наразі збирається інформація про втрати ворога.

Фото: Мелітопольська міська рада

Нагадаємо, у Мелітополі серед місцевих колаборантів почалася паніка. Зрадники бояться контрнаступу Збройних сил України та намагаються самі вийти на зв'язок з українськими спецслужбами.

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