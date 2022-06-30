В районі Лисичанська окупанти обстрілюють позиції ЗСУ та ведуть штурм НПЗ

В районі Лисичанська окупанти обстрілюють позиції ЗСУ та ведуть штурм НПЗ

На Лисичанському напрямку 30 червня російські війська обстрілюють позиції українських захисників у районі самого міста. Окупанти також ведуть штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу.

Щодо заводу, то загарбники мають частковий успіх та утримують північно-західну та південно-східну частини Лисичанського НПЗ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ", – додали в Генштабі.

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Водночас українські бійці зупинили наступ окупантів у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод, змусивши ворога відійти.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська хаотично обстрілюють Лисичанськ, автошляхи до міста всипані уламками снарядів, туди важко дістатися та виїхати звідти.

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