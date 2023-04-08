У районі Мар'їнки тривають найзапекліші бої: аналітики ISW показали карту

Бої на Донбасі тривають. Російські війська зосереджують наступальні дії в районі Мар’їнки, де ЗСУ напередодні відбили 29 наземних атак окупантів.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW.)

Аналітики з посиланням на український Генштаб наголошують, що 7 квітня біля Мар'їнки українські сили відбили 29 наземних атак Росії із 80 загальних наземних атак. Наразі найзапекліші бої тривають біля цього містечка.

Також зазначається, що російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк і, зауважують в ISW , схоже, зосереджують наступальні дії в районі Мар’їнки.

Разом з тим в Інституті з посиланням на Генштаб додають, що окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки в районах Новокалинового (12 км на північний захід від Авдіївки) та Північного (5 км на захід від Авдіївки); на північно-західній околиці м. Донецьк біля м. Первомайське; та на південно-західній околиці м. Донецька біля Мар'їнки та Побєди.

Карта боїв ISW.

Нагадаємо, д ержавний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться протягом найближчих тижнів.

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