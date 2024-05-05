У районі Очеретиного росіяни розширюють плацдарм: генерал України розповів про подальші плани РФ

Путінська армія зараз має достатньо сил та засобів для наступу на фронті.

У районі Очеретиного Донецької області ворог розширює плацдарм. За прогнозами українського експерта, ймовірність подальшого просування прна цьому напрямку - дуже велика.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Далі він намагатиметься наступати на Новопокровське. Якщо потенціал буде, противник збільшуватиме зусилля. Це абсолютно зрозумілий військовий принцип: якщо вдалося визначити найслабше місце противника, якщо вдалося його пробити, то далі треба вводити туди сили та нарощувати зусилля. Чим вони і займаються", - розповів він.

За його словами, путінська армія зараз має достатньо сил та засобів, щоб "діяти рішуче" на декількох напрямках фронту.

"Вони мають ще достатньо сил, аби діяти рішуче на кількох напрямках. Наприклад, на Лиманському, на Бахмутському, Часів Яр. Це вони зараз і роблять", - зазначив Романенко.

Нагадаємо, Очеретине є основним форпостом на трасі до Покровська, тому, на думку Олександра Коваленка, це село потрібно було тримати тривалий час.

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