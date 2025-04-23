У районі Покровська ЗСУ відсувають ворога від траси на Павлоград — військовий оглядач

Покровськ / © ДПСУ

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У районі Покровська Сили Оборони надлюдськими зусиллями відсувають ворога від траси на Павлоград.

Про це інформує 23 квітня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

Щобільше, якщо динаміка збережеться, то в перспективі можна буде казати за розблокування шляху на Межову.

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Наразі ворог ще присутній у промисловому районі Котлиного та на південно-східній околиці Удачного.

Але якщо контролювати лінії Піщане-Солоне та Шевченко-Новотроїцьке-Успенівка, то фактично траса на Межову знову буде придатною для логістики.

“Але не загадуймо. У наших воїнів пішло кілька місяців та надлюдські зусилля, щоб спочатку зупинити просування на Покровськ, а потім відкинути окупантів на 2-2,5 км”, — повідомив журналіст.

Тому чи буде можливість відсунути ворога від Покровська ще на 5-8 км (залежно від ділянки) — покажуть найближчі місяці.

Нагадаємо, що армія РФ щосили намагається захопити Покровськ. Попри шалені зусилля, росіяни мають там найменші успіхи.