У районі Роботиного ворог намагається заганяти військових Сил оборони у вогневі мішки – воїн ЗСУ

У районі Роботиного тривають бої високої інтенсивності, з обох боків працює артилерія, ворог підіймає в небо авіацію, йдуть стрілецькі бої.

На Запорізькому напрямку Сили оборони поступово продавлюють оборону ворога, розширюючи лінію фронту.

Про це Денисов розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі телеканалу "Еспресо" 11вересня.

"У районі Роботиного тривають бої високої інтенсивності. З обох боків працює артилерія. Ворог підіймає в небо авіацію, йдуть стрілецькі бої. На цьому напрямку ми маємо тактичні успіхи, але це дається нам дуже важкою ціною. Окупанти намагаються контратакувати. У районі Роботиного працюють російські професійні підрозділи, але ми їх вже достатньо потріпали", - зауважив військовий.

За словами бійця, авіацією й ударними БПЛА "Ланцет" ворог полює за нашою технікою, а FPV дронами - за нашою піхотою.

"Внаслідок якісної розвідки, ЗСУ поступово протискають оборону ворога, розширюючи лінію фронту. Окупанти намагаються заганяти наших хлопців у вогневі мішки. Тобто росіяни відступають, а потім намагаються накривати артилерією й авіацією з флангів. Але Сили оборони не дають у таке себе затягнути", - підкреслив Денисов.

Мапа боїв в районі Роботиного / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, на Купʼянському напрямку дрон-камікадзе прикордонників влучив просто у командний пункт окупантів. Пошкоджено ворожий позашляховик та частину будівлі загарбників.

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