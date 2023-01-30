У районі Вугледара знищили бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ - Генштаб

У листопаді 2022 року 155-а бригада морської піхоти Тихоокеанського російського флоту вже отримувала "по зубах" під Павлівкою.

Морська піхота Тихоокеанського російського флоту знову зазнає важких втрат на території Вугледарської міської громади у Волноваському районі.

Про це повідомило командування Генерального штабу ЗСУ.

"Українські підрозділи, які боронять рубежі в районі Вугледара, нещодавно "радо" зустріли окупантів та перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом лише декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - зазначили у Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Зокрема, за даними розвідки, серед російських військових передається інформація щодо повного знищення українськими воїнами сил та засобів окремої розвідувальної роти, приданої до 155-ї окремої бригади морської піхоти росії, яка брала участь у штурмі міста Вугледар Донецької області.

Додамо, що наразі Росія відчуває дефіцит зброї та військової техніки, зокрема танків. Командування РФ розконсервовує радянські машини через значні втрати на війні проти України.

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