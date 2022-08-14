"У разі катастрофи світ не допоможе": інженер ЗАЕС розповів про два сценарії дій окупантів на станції

Дії російських окупантів на ЗАЕС можуть розвиватися за двома сценаріями. Кожен з варіантів дій росіян на Запорізькій АЕС є вкрай небезпечним.

Найбільш вірогідним сценарієм на ЗАЕС - це перебиття окупантами усіх ліній подачі напруги від атомної електространції. У результаті це призведе до зупинки станції.

Про це повідомив інженер станції у розмові з ВВС.

"Найбільш вірогідний сценарій на ЗАЕС - це перебиття усіх ліній подачі напруги від ЗАЕС. Якщо станція не може видати потужність - вона зупиняється. Але ми не можемо просто вимкнути станцію. Потрібно дуже багато енергії, щоб живити насоси для охолодження реактора. Це перший сценарій", - пояснив він.

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Другим варіантом, за словами інженера, є те, що окупанти можуть підірвати машинний зал.

"Другий сценарій: вони можуть підірвати машинний зал на працюючому енергоблоці. Технічно ми повністю готові до цієї нештатної ситуації. Ми знаємо, що робити", - наголосив експерт.

Водночас інженер станції наголосив, що ситуація небезпечна вже тому, що йдеться про ядерне паливо.

"Ядерне паливо - завжди гаряче. Навіть якщо воно відпрацьоване, в ньому є елементи, що розпадаються, і тому завжди є енерговиділення. Якщо не відводити тепло від ядерного палива, воно перегрівається. Коли паливо перегрівається, то воно розширюється, як і будь-який матеріал при нагріванні. ТВЕЛи, в яких воно розміщене, тріскаються. У воду та атмосферу виходять досить багато радіоактивних газів. Це той самий радіоактивний йод. Крім газів, у воду попадають рештки відпрацьованого палива і купа радіоактивних ізотопів різних металів з дуже довгим періодом напіврозпаду", - пояснив експерт.

Натомість, він вважає, що у разі катастрофи світова спільнота не зможе допомогти Україні.

"Допомоги від світу в цій ситуації немає. Щороку до нас приїжджають місії МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з атомної енергетики. Але коли трапилося таке, вони всі стоять осторонь. Максимум, що ми чуємо, - це слова про "глибоку стурбованість", - підсумував він.

Нагадаємо, Данілов відкинув можливість розміщення миротворців на ЗАЕС.

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