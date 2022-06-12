У разі перемоги України всі ці ігри із членством у НАТО та ЄС вже недоречні - політолог

У разі перемоги України всі ці ігри із членством у НАТО та ЄС вже недоречні - політолог

Експерт впевнений, що питання надання Україні членства НАТО та ЄС будуть вирішені на полі бою.

Якщо Україна переможе у війні з РФ, то рішення про те, хто буде у новій структурі безпеки, буде приймати саме вона.

Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю НВ.

"Це не має жодного значення. Жодні статуси вже нічого не вирішують. Все станеться на полі битви. У разі перемоги України всі ці ігри із членством у НАТО та ЄС вже недоречні. Це Україна вирішуватиме, хто буде у новій структурі безпеки. НАТО та ЄС паралізовані. Чотири країни, три з них я вже перераховував — це Франція, Німеччина, Італія, та й не забуватимемо нашого найбільшого друга містера Орбана — чотири ці країни грають на боці Путіна і тим самим відчайдушно намагаються змусити Україну ухвалити капітулянтську мирну угоду. Це не мирна угода, це просто фіксація ще одного етапу захоплення України", - вважає він.

Піонтковський додав, що президент країни-агресорки з першого дня війни має незмінну мету - знищення України.

"Мету війни Путін не змінював з першого дня — ліквідація української державності. Путін у своїй війні з Україною вже піднявся на найвищий можливий ступінь ескалації, його завдання — знищення Української держави. Не важливо, як він хотів її досягти, можливо, взяттям Києва і транспортуванням туди якогось маріонеткового уряду, Медведчука чи Мураєва. Зараз він хоче досягти цієї мети захопленням Херсонської та Запорізької областей, нав’язуванням Україні капітулянтського миру, який, крім втрат територій, призведе ще й до глибокої кризи в українському суспільстві. Коли Путін веде війну на знищення, треба думати не про ескалацію конфлікту, а про максимально можливу допомогу Україні", - говорить політолог.

Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз сьогодні стоїть на порозі історичного рішення щодо України і її статусу кандидата на вступ до ЄС.