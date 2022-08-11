У разі підриву Запорізької АЕС, може статися повторення чорнобильської катастрофи - Жданов

У разі підриву Запорізької АЕС, може статися викид радіації, що призведе до повторення чорнобильської катастрофи.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Для Росії АЕС – це важіль тиску на Україну та наших західних партнерів. Вони використовують ядерний шантаж, щоб ми не розпочали контрнаступ. А для західних країн це сигнал припинити постачати Україні зброю. Не можна виключити, що вони її замінували. Якщо росіяни зможуть підірвати будівлю реактора, то ми можемо отримати ефект "брудної бомби". Буде величезний викид радіоактивних речовин – щось порівнянне із чорнобильським вибухом”, – розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС.

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