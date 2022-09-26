У разі ядерного удару з Росії, США та союзники можуть втрутитись у цей конфлікт на боці України – експерт

Союзники можуть завдати воєнну поразку звичайними силами, якщо Путін збожеволіє на стільки, що натисне цю кнопку.

У разі ядерного удару з Росії, США та союзники можуть втрутитись у цей конфлікт на боці України.

Про це повідомив експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, дипломат, радник міністра оборони України (2020 року) Олександр Хара.

"Позаминулого тижня президент США Байден дав сигнал Росії не використовувати ядерну зброю. Потім вчора Блінкін і Саліван також попередили Москву, що буде жахлива відповідь. Вони кажуть, що розмовляють з Росією безпосередньо про можливі наслідки і вони можуть бути навіть в інтересах України, з точки зору зміни або припинення цієї війни. США та союзники зможуть втрутитись у цей конфлікт на нашому боці, на нашій території. Та можуть завдати воєнну поразку звичайними силами, якщо Путін збожеволіє на стільки, що натисне цю кнопку", - сказав Олександр Хара.

Нагадаємо, раніше дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко наголосив, що Путіна можна зупинити двома шляхами: або донести, якими будуть наслідки ядерного удару по Україні для Росії і нього самого, або передати Україні ядерну зброю.

Захід приводить ядерну зброю в бойову готовність

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