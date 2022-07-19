Невдоволення зростає: Путін кидає на війну в Україні нацменшини замість мобілізації етнічних росіян

Спроби Володимира Путіна "захистити" етнічних росіян від масової мобілізації можуть викликати опір у деяких етнічних групах, які несуть непропорційно великий тягар війни.

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW)

Зазначається, що такі дії Путіна можуть викликати опір в етнічних анклавах РФ, де вже заснували рух “Нова Тува” — антивоєнну організацію, яка складається з активістів тувинської нацменшини. У РФ їх вже почали звинувачувати у поширенні антивоєнної пропаганди та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі всередині Росії.

В ISW кажуть, що це повідомлення примітне у контексті нещодавнього збільшення кількості регіональних добровольчих батальйонів, які базуються в Росії, багато з яких належать до різних етнічних груп.

"ISW та інші раніше відзначали, що в Україні воюють неетнічні російські батальйони, до складу яких входять війська з Чечні, Південної Осетії, Туви, Тартарстану, Башкортостану, Чувашії та інших. Ці свідчення свідчать про очевидне бажання Путіна, щоб не етнічні росіяни брали на себе тягар війни на цьому етапі, може створити внутрішню напругу в цих регіонах", - йдеться в повідомленні.

Експерти ISW вважають, що ймовірна спроба Путіна убезпечити етнічних росіян від масової мобілізації може спричинити опір і внутрішню напруженість у деяких етнічних анклавах Росії, які, схоже, непропорційно несуть на собі тягар війни.

Нагадаємо, у Росії примушують регіони створювати "добробати".

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