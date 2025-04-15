- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 1 хв
У "Резерв+" можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою
Скористатися знижкою можна буде протягом 20 днів з моменту отримання постанови.
Вже цього літа користувачі застосунку “Резерв+” зможуть погасити штрафи за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%. А військовослужбовців, які мають такі штрафи, повністю звільнять від сплати.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Це стало можливим завдяки підписаному Президентом України Володимиром Зеленським Закону №4316-IX від 13 березня 2025 року, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо добровільного погашення штрафів.
Як це працюватиме:
користувач у “Резерв+” подає заяву про визнання порушення;
у застосунку надходить постанова про адміністративне правопорушення;
сплата штрафу здійснюється онлайн, після чого система автоматично підтверджує виконання постанови.
Скористатися знижкою можна буде протягом 20 днів з моменту отримання постанови. Після цього періоду сплатити штраф можна буде лише в повному розмірі.
“Наш обов’язок як держави — зробити процес максимально зручним. Закон, підписаний Президентом, дозволяє швидко та просто закрити питання штрафів у застосунку “Резерв+””, — зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації.
Нагадаємо, в Україні спростили процес оплати штрафів для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані вчасно.