ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

У "Резерв+" можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою

Скористатися знижкою можна буде протягом 20 днів з моменту отримання постанови.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
"Резерв+"

"Резерв+". / © ТСН.ua

Вже цього літа користувачі застосунку “Резерв+” зможуть погасити штрафи за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%. А військовослужбовців, які мають такі штрафи, повністю звільнять від сплати.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Це стало можливим завдяки підписаному Президентом України Володимиром Зеленським Закону №4316-IX від 13 березня 2025 року, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо добровільного погашення штрафів.

Як це працюватиме:

  • користувач у “Резерв+” подає заяву про визнання порушення;

  • у застосунку надходить постанова про адміністративне правопорушення;

  • сплата штрафу здійснюється онлайн, після чого система автоматично підтверджує виконання постанови.

Скористатися знижкою можна буде протягом 20 днів з моменту отримання постанови. Після цього періоду сплатити штраф можна буде лише в повному розмірі.

“Наш обов’язок як держави — зробити процес максимально зручним. Закон, підписаний Президентом, дозволяє швидко та просто закрити питання штрафів у застосунку “Резерв+””, — зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

Нагадаємо, в Україні спростили процес оплати штрафів для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані вчасно. 

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie