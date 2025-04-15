У "Резерв+" можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою

"Резерв+". / © ТСН.ua

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Вже цього літа користувачі застосунку “Резерв+” зможуть погасити штрафи за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%. А військовослужбовців, які мають такі штрафи, повністю звільнять від сплати.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Це стало можливим завдяки підписаному Президентом України Володимиром Зеленським Закону №4316-IX від 13 березня 2025 року, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо добровільного погашення штрафів.

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Як це працюватиме:

користувач у “Резерв+” подає заяву про визнання порушення;

у застосунку надходить постанова про адміністративне правопорушення;

сплата штрафу здійснюється онлайн, після чого система автоматично підтверджує виконання постанови.

Скористатися знижкою можна буде протягом 20 днів з моменту отримання постанови. Після цього періоду сплатити штраф можна буде лише в повному розмірі.

“Наш обов’язок як держави — зробити процес максимально зручним. Закон, підписаний Президентом, дозволяє швидко та просто закрити питання штрафів у застосунку “Резерв+””, — зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

Нагадаємо, в Україні спростили процес оплати штрафів для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані вчасно.