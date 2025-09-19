У "Резерві+" з’явиться нова відстрочка: хто і як зможе оформити

"Резерві+" / © armyinform.com.ua

У мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться нова функція — можливість оформити відстрочку від мобілізації для батьків, що виховують дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Ця послуга працюватиме повністю онлайн та в автоматичному режимі. Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням. Система самостійно перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри, після чого інформація про відстрочку з’явиться в електронному військовому документі. Це дозволить уникнути збору довідок та візитів до ТЦК.

Наразі скористатися функцією онлайн-відстрочки у Резерв+ можуть такі категорії громадян:

люди з інвалідністю;

студенти та аспіранти;

батьки трьох і більше дітей;

чоловіки або дружини осіб з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю до служби;

працівники закладів вищої та професійно-технічної освіти;

сім’ї загиблих або зниклих безвісти захисників.

Охочі першими протестувати нову можливість можуть заповнити спеціальну форму, щоб долучитися до тестування.

Нагадаємо, в застосунку для призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+» з’явилася відмітка «Потребує проходження БЗВП». Нова відмітка ВОС-999 в «Резерв+» — це військово-облікова спеціальність, що надається військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори.

В Україні у застосунку «Резерв+» з’явилася нова можливість — сплатити штраф за порушення правил військового обліку. Йдеться про ситуацію, коли громадянин не став на облік за новою адресою після зміни місця проживання.