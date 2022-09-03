У результаті ворожих обстрілів на Дніпропетровщині загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей постраждали: фото

У Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.

У результаті ворожих обстрілів на Дніпропетровщині загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Зеленодольську росіяни вбили 9-річного хлопчика… Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів". Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість - важкі…", - зазначив він.

За словами Резніченка, у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП, а у Великій Костромці внаслідок обстрілів пошкоджені будинки.

"Ураганами" цілити у дітей… Бракує слів… Розплата прийде…", - наголосив голова ОВА.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Криворізька східна окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі зазначили, що жодних військових об’єктів на цій території немає.

Нагадаємо, 31-річна зрадниця і дружина українського військового "зливала" російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки ЗСУ вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

Обстріли регіонів: рашисти вгатили з артилерії по Харківщині та "Градів" по Дніпропетровщині