У результаті ворожих обстрілів на Дніпропетровщині загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей постраждали: фото

У Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.
У результаті ворожих обстрілів на Дніпропетровщині загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей постраждали.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"У Зеленодольську росіяни вбили 9-річного хлопчика… Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів". Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість - важкі…", - зазначив він.
За словами Резніченка, у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП, а у Великій Костромці внаслідок обстрілів пошкоджені будинки.
"Ураганами" цілити у дітей… Бракує слів… Розплата прийде…", - наголосив голова ОВА.
Криворізька східна окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
У прокуратурі зазначили, що жодних військових об’єктів на цій території немає.
Нагадаємо, 31-річна зрадниця і дружина українського військового "зливала" російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки ЗСУ вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.
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