У РФ арештували заступника командувача Південного військового округу Воронова

61-річного генерал-лейтенанта підозрюють у використанні двох мільйонів рублів із бюджету для облаштування власного будинку.

У Росії заарештували заступника командувача Південного військового округу Віктора Воронова за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Рішення про арешт Воронова ухвалив 29 липня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ).

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61-річного генерал-лейтенанта підозрюють у використанні двох мільйонів рублів із бюджету для облаштування власного будинку.

Віктор Воронов відповідає в окрузі за матеріально-технічне постачання.

Йому висунули звинувачення у зловживанні посадовими повноваженнями, отриманні хабара, підбурюванні до шахрайства та шахрайстві в особливо великому розмірі. За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сайт міністерства оборони РФ вказує, що Воронов у різний час обіймав посади заступника командувача військ Західного військового округу та Північного флоту, відповідаючи там і там за матеріально-технічне забезпечення.

Коли його призначили на посаду в Південному окрузі – не повідомляється. Його позицію у справі суд не наводить, проте відомо, що на початку серпня буде розглянуто апеляцію на його арешт.

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