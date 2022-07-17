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У РФ без перебору набирають найманців для війни проти України: в ISW розповіли деталі

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У РФ без перебору набирають найманців для війни проти України: в ISW розповіли деталі

Фото: Associated Press

Росія розпочала широкомасштабну акцію з формування "добровольчих батальйонів" у всіх 85 регіонах, які входять до складу федерації.

 Набір до деяких "добровольчих батальйонів" розпочався в червні, але активізувався в липні.

Про це повідомляє Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики кажуть, що росіянам, які виявлять бажання долучитися до батальйонів, необов'язково мати досвід несення військової служби. Найманці будуть проходити тільки 30-денну підготовку перед тим, як їх відправлять знищувати Україну.

"Очевидно, що батальйони складатимуться приблизно з 400 чоловіків віком від 18 до 60 років кожен. Вони належатимуть до різних різновидів військ, зокрема, мотострілецьку, танкову та морську піхоту, а також зв’язку та матеріально-технічного забезпечення. Новобранці не зобов’язані проходити попередню військову службу і пройдуть лише 30 днів навчання перед відправленням до України", - йдеться в повідомленні.

Експерти вважають, що ці спроби найму, ймовірно, будуть недешевими. Виявляється, зарплату "добровольцям" буде виплачувати Міноборони Росії, а надбавки до призову - "суб'єкти" тобто регіони. Зарплата кожного найманця може становити приблизно три тисячі доларів.

"Враховуючи, що 30-денна підготовка, яку отримають наймити перед вступом у бій, не дасть боєздатних солдатів, ця ціна дуже висока. Вони отримають статус ветерана і пільги, якщо будуть служити в Україні, крім зарплати і премій. Це, ймовірно, призведе до появи "солдатів" нижчої якості, ніж звичайні призовники в російській армії, за цінами, близькими до професійних солдатів. Це дивовижний метод, який свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін як і раніше не бажає змушувати свій народ воювати і не може залучити їх воювати добровільно без значних стимулів", - додали в ISW.

Нагадаємо, Жданов розповів, чи буде в Росії загальна мобілізація.

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