У РФ брешуть про "активну оборону" окупантів біля Авдіївки: аналітики назвали причину

Керівництво Росії бреше про те, що окупанти перебувають в "активній обороні" біля Авдіївки. У Міноборони РФ хочуть приховати відсутність прогресу в наступі.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що росіяни не можуть трансформувати тактичні досягнення в оперативно значущі успіхи.

Очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що наступальні дії в Україні — це частина "активної оборони". Він намагається зменшити очікування щодо здатності росіян досягти важливих успіхів.

За словами аналітиків, 1 грудня Шойгу сказав, що росіяни захоплюють "більш вигідні" позиції. Він зазначив бригади, які, як припускають, діють у східних районах України.

"Російські офіційні особи навмисно вводять в оману, називаючи ці наступальні дії частиною "активної оборони", — вважають аналітики.

Експерти також зазначили, що командуванню ЗС РФ слід було б переслідувати певну оперативну мету, якби вони відкрито заявили, що намагаються захопити Авдіївку. Однак, судячи з усього, в Міноборони РФ не впевнені в здатності своїх військ трансформувати досягнення тактичного рівня в оперативно значущі успіхи.

Нагадаємо:

Раніше аналітики повідомили, що Російська Федерація здійснює третю хвилю штурмів Авдіївки Донецької області. Війська РФ збільшили кількість атак на 30%, але сили найманців стали значно слабкішими, ніж під час попередніх атак.

Проте в Генеральному штабі ЗСУ стверджують, що всі втрати позицій з обох сторін є тимчасовими, оскільки ситуація динамічно змінюється.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун зазначив, що наразі тривають бої, а загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Окупанти безуспішно штурмували східніше від Новобахмутівки, в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

"Якщо говорити про зміну тактики у зв’язку з погодою, то листя осипалося, лежить сніг. Окупантам ніде ховатися. Наші хлопці бачать їх. Ворог атакує невеликими піхотними групами. Окупанти доходять до того, що вдають із себе мертвих або накриваються трупами російських штурмовиків, ліквідованих раніше", – сказав речник.

Окупаційна армія РФ прагне захопити територію Авдіївського коксохімічного заводу, а тому направляє на штурм кадрових військових, зокрема спецпризначенців. Без цього підприємства росіяни не зможуть захопити Авдіївку.

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