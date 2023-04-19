У РФ чоловік вбив дружину на очах у дітей, повернувшись з війни в Україні

У російському Заволжі, що у Нижегородській області, чоловік вбив дружину на очах. У власних дітей після повернення з війни в Україні.

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Про це пише російське пропагандистське видання Mk.ru.

За даними видання свідками вбивства стали діти віком 6 та 7 років. Дітей відправлять до дитячого будинку, оскільки родичі від них відмовились.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в момент вбивства, яке сталось 17 квітня, у квартирі перебували чоловік, дружина та двоє дітей. Знайомі розповіли, що чоловік був раніше спокійним, але деколи любив випити.

Один зі знайомих підозрюваного розказав, що у нього виникали проблеми у сімʼї та на роботі.

"Навіть коли він напивався, не було того, щоб агресія була. Лаявся він там із дружиною, але це, мені здається, у будь-якій родині. Дружина переважно кров йому пила. Постійно невдоволена ним була. У нього з роботою було тяжко. Він в аварії двічі був: були дві ноги зламані", - розповів він.

Місцевий телеграм-канал "Мой Нижний Новгород" з посиланням на власні джерела пише, що "чоловік, повернувшись із СВО, вбив дружину на очах своїх 2 дітей (6 та 7 років). Родичі від дітей відмовилися, їх відправлять до дитбудинку. Відмовилися вони й ховати маму. Вона лежала в морзі незібрана. Соцзахист надає матеріальну допомогу лише родичам. Соцзахист дає матеріальну допомогу лише родичам, а ми чужі люди. Ми всім класом збираємо кошти, щоб хоч би поховати її. Ховати теж будемо самі. По всій школі теж оголосили збирання коштів, але на похорон не вистачає. Діти у найсильнішому шоці від цього кошмару".

Нагадаємо раніше повідомлялося, що терорист та засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин пригрозив двом ексбойовикам, які розповіли про свої воєнні злочини в Україні, зокрема, страти дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що вагнерівці розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей та підлітків у Бахмуті та Соледарі та підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими та так званими "відмовниками".

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