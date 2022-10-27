У РФ дозволили призивати на війну засуджених за тяжкі злочини

Тепер на війну з Україною окупанти відправлятимуть тих, хто нещодавно відсидів за вбивства, грабежі, розбій і наркоторгівлю.

Російська Держдума дозволила мобілізувати людей із судимістю за тяжкі злочини.

Про це йдеться на сайті Держдуми РФ.

Тепер на війну з Україною окупанти відправлятимуть тих, хто нещодавно відсидів за вбивства, грабежі, розбій і наркоторгівлю. Раніше призивати таких людей у рамках мобілізації було заборонено.

Як пише ВВС, раніше мобілізації не підлягали сотні тисяч росіян — умовно засуджених або звільнених із колоній. До погашення судимості вони мали залишатися під наглядом, періодично відмічатися, не залишати місце проживання і дотримуватися різних обмежень. Але тепер ексзеків відправлять, як гарматне м'ясо, на війну.

Заборона на мобілізацію зберігається для засуджених за:

злочини проти статевої недоторканності неповнолітніх;

тероризм, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування;

держзраду, співробітництво з іноземною державою, шпигунство, посягання на життя державного діяча, насильницьке захоплення влади.

"Настоящее время" уточнює, що засуджені за тяжкі злочини проти військової служби в період мобілізації, наприклад, дезертирство та невиконання наказу, можуть бути знову призвані на війну.

Усі карні злочинці – на війну

Незважаючи на оголошену мобілізацію, путінський режим досі вербує на війну ув'язнених у російських колоніях.

Так, російський олігарх і голова ПВК "Вагнер" Пригожин знову засвітився в колонії, де вербує зеків. Попереднє відео, де Пригожин агітував зеків йти на війну, з'явилося ще перед оголошенням мобілізації.

До лав ЧВК олігарх брав усіх поспіль. Зокрема, він завербував на війну проти України маніяка-канібала.

В'язнів, які воювали в Україні та втратили кінцівки, Пригожин закликав повертатися до лав після протезування.