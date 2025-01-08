У РФ дрони атакували нафтобазу, ситуація на фронті: головні новини ночі 8 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Загарбники просунулися в районі низки населених пунктів - DeepState Читати далі –>
- Президент Азербайджану назвав Вірменію "фашистською країною" і пригрозив знищенням Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Російське місто Енгельс атакували БпЛА: повідомляється про пожежу на нафтобазі Читати далі –>
- Трамп пообіцяв "пекло" на Близькому Сході, якщо ХАМАС не звільнить заручників Читати далі –>
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