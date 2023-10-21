У РФ готують пропагандистське шоу за участі студентів: що збираються зробити окупанти

Росіяни готують молодіжний захід на окупованих землях України, де планують промивати мізки українській молоді своєю пропагандою.

Ворог вимагає від вищих навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях надати "волонтерів" для пропаганди.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Так, росіяни планують провести "міжнародний молодіжний форум", в якому мають взяти участь "волонтери" з тимчасово окупованих територій. Захід спрямований на посилення пропаганди та імітацію підтримки міжнародної спільноти варварської політики режиму Путіна напередодні "виборів" у РФ.

Попередньо туди звезуть студентів з Північної Кореї, Китаю, Білорусі та інших лояльних до путінського режиму країн. Проте найбільша кількість учасників буде саме з РФ та окупованих українських територій.

Центр набору "волонтерів" вже відкрили у Мелітополі, але, за інформацією від підпілля, охочих небагато. Через це окупаційна адміністрація поставила вимогу перед місцевими ВНЗ надати списки "волонтерів" і примусово відправити на захід студентів.

Нагадаємо, раніше у ЦНС повідомили, що російські солдати заселяються у квартири українців. У цьому ворогові допомагають, зокрема, місцеві комунальники.

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