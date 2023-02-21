У РФ готуються масово мобілізовувати студентів: у ГУР розкрили деталі (документ)

Мобілізацію студентів очної форми навчання в РФ, швидше за все, буде проведено до 1 квітня, вважають у ГУР.

У Росії, яка розпочала війну проти України, готуються до масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів очної форми навчання.

Про це інформує Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, наразі у РФ тривають заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації.

Також читайте Росіяни продовжують примусову паспортизацію на Донеччині: погрожують звільненням

Є інформація, що у країні-агресорці активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів. Для цього створюються так звані "дільниці оповіщення", які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

"Зокрема, керівництвом новосибірського державного педагогічного університету, томського політехнічного університету, томського державного педагогічного університету видано документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на "дільницях оповіщення", - йдеться в повідомленні ГУР.

На цих "дільницях" також планують залучати росіян, які офіційно не підлягають мобілізації. Керувати ними будуть представники вищого керівництва навчальних закладів.

Водночас, як наголошується, в Томському політехнічному університеті включення до складу "дільниць" відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників.

"Важливо, що для проведення чергової хвилі мобілізації в рф не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року "часткову мобілізацію" офіційно так і не було завершено. Імовірно мобілізацію буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. У разі необхідності початок призову може бути відтермінований", - мовиться в заяві ГУР.

Тим часом втрати окупантів в Україні від 24 лютого 2022 року сягнули - 144 440 осіб. За добу ліквідовано ще 760 російських військових. Дані уточнюються.

Нагадаємо, колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів висловив сумнів у тому, що Путін може оголосити повну мобілізацію на річницю вторгнення в Україну, 24 лютого.