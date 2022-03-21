У РФ готуються запровадити мораторій на банкрутство: що це означає

У РФ готуються запровадити мораторій на банкрутство: що це означає

Під час мораторію кредитори не мають права ініціювати банкрутство боржників.

У Росії вже цього тижня уряд може ухвалити рішення про оголошення мораторію на банкрутства.

Про це пише Интерфакс із посиланням на очільника Міністерства економічного розвитку РФ Максима Решетнікова.

"Ми очікуємо рішення щодо мораторію на банкрутство, підтримки технологічних компаній - пільгове кредитування, у нас за указом президента продовження мораторію на перевірку IT-компаній до 2025 року та низку інших напрямів", - сказав він.

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Так, під час мораторію кредитори не мають права ініціювати банкрутство боржників. Однак самі боржники можуть ініціювати справу про свою неспроможність або відмовитися від мораторію.

Зазначимо, що право запроваджувати мораторій на банкрутства на вимогу кредиторів уряд Росії отримав навесні 2020 року у рамках боротьби з негативними наслідками пандемії COVID-19.

Тим часом, у Росії мережі кінотеатрів "заморозили" ціни на квитки. Проте там показуватимуть лише радянське та індійське кіно. Громадяни країни-агресорки не матимуть можливості побачити світові прем'єри.

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