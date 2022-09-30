У РФ мобілізованим радять використовувати жіночі гігієнічні засоби під час поранення – британська розвідка

Нові російські мобілізовані підготовку на фронт проходять на дуже низькому рівні. Крім того, виникла проблема з медикаментами для надання першої допомоги.

У Росії погіршується медичне забезпечення військових, яких відправляють на війну проти України — мобілізованим рекомендують купувати предмети жіночої гігієни, як засоби першої допомоги.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої бойової допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням. Медична підготовка та знання першої допомоги, ймовірно, низькі", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що деякі російські військові отримали сучасні бойові турнікети західного зразка, але розмістили їх на своєму обладнанні за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою липучок, які надаються до них. У британській розвідці припускають, що таке обладнання є дефіцитним і може бути вкрадене.

Відсутність військових інструкторів і поспішність мобілізації дають змогу припустити, що багато військовослужбовців вирушать на передову з мінімальною підготовкою. А це, мабуть, призведе до високого рівня відсіву кадрів, зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України заявили, що оголошення "часткової" мобілізації в Росії, посилення кримінальної відповідальності та незаконне проведення "референдумів" на окупованих територіях свідчать про наміри РФ загострити конфлікт.

Росіяни, які поповнять збройні сили РФ під час "часткової" мобілізації, поїдуть у складі військових підрозділів до окупованих областей України, про анексію яких Кремль планує офіційно заявити 30 вересня.

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