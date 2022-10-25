У РФ мобілізували всіх інженерів одного з підприємств: замінити їх ніким

У Росії триває "часткова" мобілізація, але на війну з Україною продовжують забирати всіх підряд. Так, на одному з російських підприємств мобілізували усіх працівників.

Про це інформує "24 канал" з посиланням на власні джерела.

Так, на одному з підприємств Росії усім 28 чоловікам, що там працюють, роздали повістки. Зазначається, що на війну заберуть висококваліфікованих спеціалістів – інженерів-механіків спецобладнання. Замінити новоспечених "мобіків" просто ніким.

Мобілізація в Росії: неочікувані проблеми

У Росії від початку так званої "часткової" мобілізації до окупаційної армії призвали щонайменше 200 тис. осіб.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що в російській армії масово не вистачає офіцерів та сержантів інструкторсько-викладацького складу, які мали б навчати новомобілізованих. Більшість із них загинули на війні в Україні.

Новомобілізованих росіян також вже повертають додому у трунах. Родичі загиблих почали отримувати похоронки. Наприклад, один із мобілізованих із Челябінська встиг пробути на фронті 5 днів, де його ліквідували.

Інші мобілізовані гинуть, не доїхавши до фронту. Так, у Новосибірську помер вже третій мобілізований. Йому стало зле після вживання алкоголю.