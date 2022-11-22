У РФ можуть мобілізувати 2 млн осіб та запровадити воєнний стан: Жданов оцінив небезпеку

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в Росії можуть мобілізувати до 2 мільйонів осіб та запровадити воєнний стан. Для ЗСУ це проблема, проте не критична.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Росія на сьогодні не зібрала навіть 300 тисяч мобілізованих. Про це свідчать дані нашої розвідки та західної. Відомо, що росіяни мобілізували 240 тисяч осіб. Із цих осіб біля 100 тисяч вони змогли кинути на фронт. Після цього збільшилась кількість ліквідованих. Так, нашим військовим через це теж тяжче, бо з ними треба воювати. Але у подальшому у Кремля є плани провести другу хвилю мобілізації в грудні. У них триває також призов на строкову службу. Я не думаю, що вони мобілізують 1 млн 200 тис. людей. Вони вже каски та бронежилети купують в Ірані", - зауважив Жданов.

Водночас військовий експерт сказав, що є інформація про те, що в РФ планують мобілізувати на війну до 2 млн осіб.

"За деякими даними, у Кремлі хочуть мобілізувати 2 млн осіб та запровадити воєнний стан. І хай спробують. Але тут є проблема, чи не розбіжуться вони, чи можна їх забезпечити. Для нас це теж проблема, але не настільки критична", - пояснив військовий експерт.

Мобілізація у Росії

Від початку повномасштабної війни проти України у Росії говорили, що ніякої мобілізації не буде. Проте в Кремлі, як завжди, збрехали. Наприкінці вересня російський диктатор Путін оголосив про "часткову" мобілізацію. На війну планувалось призвати 300 тис. осіб.

Політик, лідер міжнародного руху “Говорите Громче!” Андрій Сидельников вважає, що мобілізація в Росії триватиме, тому що очільник Кремля Володимир Путін намагається виграти час для спроб вийти на переговори.

За оцінками військових експертів, під час мобілізації РФ може зібрати максимум ще 150 тис. бійців.

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