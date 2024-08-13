У РФ можуть оголосити нову хвилю мобілізації — Bloomberg назвало причини

Тактика заманювання грошима контрактників на війну в Україні виявляється неспроможною на тлі втрат російської армії, що зростають.

Російська армія не отримує достатнього припливу новобранців, щоб выдновити свої втрати на фронті, які досягли максимуму з початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Місцева російська влада ледве набирає третину своїх квот на призов.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, близькі до Кремля та Міноборони РФ.

За словами джерел, ситуація, що склалася, може змусити Росію оголосити нову хвилю мобілізації ще до кінця цього року, прикриваючись необхідністю ротації військ на передовій.

"Приголомшливе військове вторгнення України в Курську область РФ, яке не зустріло практично жодного опору, підкреслило проблеми, з якими стикається Кремль, оскільки війна йде вже третій рік. Українські війська тепер контролюють 1000 квадратних кілометрів російської території, і наступальні операції продовжуються", — пише видання.

Автори статті зазначають, що на східній та південній ділянках фронту в Україні бойові дії зайшли в глухий кут, а втрати російської армії зростають. При цьому нездатність дати відсіч наступу українських сил і відновити контроль над своїм кордоном виявила нестачу оборонних резервів у РФ.

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Мобілізація 300 тисяч резервістів у вересні 2022 року викликала хвилю невдоволення та втечу з країни близько мільйона росіян. Щоб уникнути повторення ситуації й водночас забезпечити щомісячний приток 30 тисяч нових солдатів, Кремль використовує заклики до патріотизму та пропозиції високих зарплат для контрактників.

Кремль також змушений стимулювати місцеву владу бонусами за виконання квот із підписання контрактів з Міноборони, щоб підігріти їхню запопадливість. Причому тиск на регіони вже став настільки сильним, що вони намагаються переманити потенційних контрактників із сусідніх областей.

За словами одного з джерел, масштаб російських втрат та недостатній рівень їхнього відновлення ускладнюють просування окупаційних військ в Україні. У Кремлі більше не говорять про захоплення Києва та інших українських міст, бо зробити це просто нема кому.

"Путіну потрібно близько півмільйона людей протягом наступних 12 місяців, щоб компенсувати втрати армії на фронті в Україні. Поточна стратегія набору добровольців, яка ґрунтується на високих зарплатах контрактникам, буде неадекватною для досягнення цієї мети. Натомість уряд, швидше за все, ухвалить рішення про мобілізацію", — сказав економіст видання Алекс Ісаков.

Нагадаємо, Путін змушений розширювати мобілізацію в Росії через проблеми в окупаційних військах. Росіян чекають на репресії, заборону на виїзд з країни та зменшення призовного віку.

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