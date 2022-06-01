У РФ на кладовищі з'явилися десятки нових могил десантників: про смерть половини з них навіть не повідомляли рідним

У РФ на кладовищі з'явилися десятки нових могил десантників: про смерть половини з них навіть не повідомляли рідним

У російському Ульяновську від початку нападу РФ на України 24 лютого 2022 року на кладовищі з'явилися десятки нових могил десантників.

На Заволзькому цвинтарі Ульяновська волонтери сфотографували 42 могили з датами смерті після 24 лютого 2022 року, майже всі надгробки прикрашені прапорами ВДВ, а на фото - військові у формі повітрянодесантних військ РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, про смерть щонайменше 21 із 42 не повідомляли ні родичі, ні ЗМІ. Російські журналісти повідомляють, що в Ульяновську базується 31 гвардійська окрема десантно-штурмова бригада, і багато хто з похованих служив саме в цьому підрозділі. Імовірно, там же служили й інші десантники.

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Загалом, за підрахунками журналістів, 31 бригада ВДВ РФ втратила загиблими не менше 52 осіб, зокрема командира батальйону, підполковника Дениса Ягідарова. Місце загибелі десантників згадуються місто Гостомель під Києвом та Волноваха у Донецькій області.

Тим часом офіційна Москва ретельно приховує свої втрати у війни проти РФ і за увесь цей час лише двічі звітувала про військових, яких ліквідували ЗСУ.

Нагадаємо, станом на 1 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 30,7 тисячі осіб.

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