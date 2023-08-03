У РФ намагаються замовчувати висвітлення ударів по Криму — ISW

Публікації про удари по тимчасово окупованому Кримському півострову створюють напруженість у російському інформаційному просторі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Кремль чутливий до інформації про вибухи в Криму. На це вказує конфлікт у військовій спільноті РФ, причиною якого стала публікація наслідків вибухів на півострові.

Зокрема, йдеться про російського воєнкора, який розкритикував інших провоєнних блогерів РФ за розміщення кадрів із Чонгарського мосту та з-під Севастополя, назвавши їх "провокаційними публікаціями".

"Питання про удари по Криму є явно невралгічною точкою в провоєнному російському інформаційному просторі", — зазначили в ISW.

Аналітики вважають, що мовчання воєнкорів після удару по Чонгарському мосту може свідчити про те, що в Кремлі дали їм вказівку не коментувати цю подію, оскільки висвітлення подій у Криму створило "значну напруженість" в інформаційному просторі РФ.

"Російська влада, зокрема кримська окупаційна адміністрація, кровно зацікавлена в обмеженні поширення інформації про удари та їхні наслідки для російської логістики через окупований півострів через побоювання, що ця інформація спричинить паніку серед населення", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, у Криму 2 серпня пролунали вибухи у Сімферополі та в районі населених пунктів Гвардійське та Новофедорівка, де розташовані військові аеродроми.

Напередодні таблоїд Sunday Express із посиланням на власні джерела повідомив, що британські військові на закритій базі країни тренують українських спецпризначенців, щоб допомогти звільнити Крим до Різдва.