У РФ нашвидкуруч "зліпили" фейк про удар ЗСУ по Харкову: військовий експерт вказав на цікаву деталь

Щоб приховати свою брехню, російські пропагандисти показали лише частину картинки з місця влучання КАБа у Харкові.

У РФ активно поширюють черговий фейк про удар по житловому будинку у Харкові 22 червня. Російські пропагандисти стверджують, що характер руйнувань вказує на влучення боєприпасу із заходу, тобто з боку позицій ЗСУ.

Про беззаперечні докази спроби росіян перекласти відповідальність за свої злочини на Україну розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко

"Російські пропагандисти після чергового кривавого удару по цивільних у Харкові стали нервово генерувати фейк про те, що це ЗСУ вдарили по місту. На доказ вони навели відео будівлі, стіну якої зруйновано із західного боку. На перший погляд, незаперечний доказ правоти окупантів, але – НІ", – зазначив Коваленко.

Він пояснив, що окупанти публікують відео зруйнованого будинку, нижня частина якого закрита картою, де вказане місце влучання й нібито точка, де розташовані українські військові, відповідальні за удар по місту.

"Але чому вони зробили це саме так, що ховається практично повністю нижня частина відеозапису? А відповідь проста – тому, що там, за десяток метрів, вирва від бомби, що прилетіла. А прилетіла вона не з заходу на схід, у стіну будинку, а зі сходу на захід, на дорогу", – пояснив експерт.

Він додав, що КАБ потрапив не в саму будівлю, а поряд із нею і від потужної вибухової хвилі обвалилася цегляна стіна на 3 поверхах.

"Відео з вирвою поряд із будівлею, без жодних вирізок було опубліковано у відкритих джерелах, але російським пропагандистам, для виправдання їх кривавого злочину, було поставлено завдання якнайшвидше склеїти фейк, що вони й зробили… Як завжди незграбно і через одне місце", – підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 22 червня росіяни тричі атакували Харків керованими авіабомбами. Одним з ударів було зруйновано частину п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі.

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