У РФ не поспішають приєднувати Херсонську область, бо не можуть поділити награбоване - Арестович

За словами радника керівника ОП, в Росії виник величезний конфлікт між ФСБ і Управлінням розвідки.

В Росії виник конфлікт між ФСБ та Управлінням розвідки. Там ділять награбоване у Херсонській області майно, яке щодня вивозять з України.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, передає "24 канал".

"Вони сперечаються за "віджату" українську власність - Херсонську область. Зокрема, ділять сільськогосподарську техніку, зерно та навіть автобуси, бо ж це багато грошей. Вони багато чого вже поділили, і будуть ще це робити", - заявив Арестович.

Радник керівника ОП пояснив, що у Херсоні є самопроголошене "керівництво", і в Кремлі вже почали питати, що ж відбувається з цим регіоном, і ті заявили, що "готові до приєднання".

"На це відреагував відразу Пєсков, сказав, що все має бути, як з Кримом. Бо ж це міжнародний скандал, бо анексія дорівнює ескалації, а це величезні неприємності для Росії. Водночас Путін чітко проголосив на параді 9 травня, що їхнє завдання - запобігти глобальній війні", - запевнив він.

За словами Арестовича, це означає, що не буде ні ядерної війни, ні війни з НАТО, ні ескалації. Росія цього побоюється. Перед собою Кремль ставить лише завдання - вийти на кордони Донбасу та Херсонщини.

"І тут якийсь дурень самопроголошений вилазить і робить міжнародну заяву величезного масштабу. Йому одразу "дали по шапці", що народ має вирішувати. Тому одразу з’явився із заявою Пєсков", - додав він.

Арестович каже, що, можливо, цей сценарій десь лежить, і вони готуються оголосити Таврійську область без референдуму в Херсоні, але такі заяви для них точно не на часі.

На думку радника керівника ОП, зараз немає ознак, що "референдум" у Херсонській області взагалі готується.

"Останній вкид був, що це перенесли на 15 -18 травня, але підготовки немає. Окрім того, вплинули і такі заяви, їх почали одразу "гасити" на рівні Кремля", - додав він.

Але радник глави ОП вважає, що сценарій приєднання Херсону в росіян є. Він розглядається, як крайній, але точно не головний.

"Він розглядається у випадку, якщо не вдасться вмовити нас на де-факто визнання окупації Херсонської області. Але будь-які спроби Росії не мають значення. Як сьогодні наголосив Михайло Подоляк, ми все одно звільнимо Херсон військовим шляхом", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, "гауляйтери" Херсонської області заявили про плани приєднати регіон до Росії. Проте, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, це неможливо зробити, оскільки ЗСУ звільнять Херсонську область від навали російських окупантів.

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