У РФ немає консенсусу щодо питання війни з Україною: активіст руху "Весна" розповів про відмови воювати та протест

У Росії наростає протест родичів військових: і мобілізованих, і контрактників, і всіх інших груп військових, які поступово об’єднуються, особливо активно, природно, жінки, дружини, матері, сестри тощо, які вимагають повернення їхніх родичів додому.

Жодного консенсусу з питання продовження війни з Україною в Росії не спостерігається.

Про це активіст російського молодіжного демократичного руху "Весна" Тимофій Мартиненко сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Мартиненко переконаний, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін, заявляючи про нібито підтримку війни 99,9% росіян, намагається створити ілюзію віртуальної єдності щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас, за інформацією активіста, озвучені цифри не відповідають дійсності.

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"Зрозуміло, для чого озвучуються ці цифри. Для того, щоб створити хибне відчуття у людей, що всі підтримують війну, щоб вони теж підтримували війну, і на цьому будується загалом уся пропаганда з 24 лютого — на створенні цієї уявної віртуальної єдності. Ніякої єдності, насправді ми не спостерігаємо. І за численними вже незалежними соціологічними даними ми бачимо, що підтримка війни не те, що не зростає, вона падає весь цей час. Зараз ось за останнім дослідженням, яке робила, зокрема команда Навального, наприклад, видно, що тих, хто виступає за продовження бойових дій, менше, ніж тих, хто виступає за мирні переговори і за закінчення війни. Їхній відсоток коливається, якщо я не помиляюся, близько 20%, точно зараз не скажу. Але жодного консенсусу щодо війни, за соціологічними даними, ми не бачимо і не бачили насправді протягом усіх цих місяців”, — сказав активіст російського молодіжного демократичного руху "Весна".

Мартиненко підкреслив, що мобілізацію в РФ не завершено, але через протестні настрої тепер її проводитимуть прихованіше, просто влаштовуватимуть облави на вулицях, по домівках тощо.

"Ми зараз бачимо, що наростає протест родичів військових — і мобілізованих, і контрактників, і всіх інших груп військових, які поступово об’єднуються, особливо активно, природно, жінки, дружини, матері, сестри тощо, які вимагають повернення їхніх родичів додому. Активні родичі тих, хто утримується в незаконних в’язницях і підвалах у “ЛДНР” на окупованих територіях. Тож я думаю, що це буде продовжуватися. Природно, що чим більше людей буде мобілізовано і відправлено на фронт, тим активнішим буде опір усередині Росії, зокрема, серед родичів, оскільки цей процес уже запущено", — вважає він.

Тимофій Мартиненко зазначив, що наразі немає точної інформації про те, яка кількість росіян відмовляється воювати в Україні, тому що не всі з них зв’язуються з правозахисниками і не дають про себе знати.

"Але я, звичайно, схильний погодитися з профільними правозахисниками, які безпосередньо працюють із цими людьми. Оскільки якщо в когось є якісь наближені до реальності дані, то саме в правозахисників, тому, імовірно, рахунок іде на тисячі", — сказав активіст російського молодіжного демократичного руху "Весна".

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, що російські війська вже втратили в Україні більше військової техніки та озброєння, ніж їхнє угруповання мало на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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