У РФ немає сил на напрямки, окрім Луганщини: Подоляк пообіцяв "жорстку зустріч московських фантазій з реальністю"

У РФ немає сил на напрямки, окрім Луганщини: Подоляк пообіцяв "жорстку зустріч московських фантазій з реальністю"

Російські війська, яких Путін відправив воювати проти України, зазнають невдач.

Очікувані плани диктатора РФ Володимира Путіна в Україні провалилися - його армійцям не вдалося захопити українські Київ, Харків та Одесу. Тепер же, аби мати хоч якусь "перемогу", окупанти зосереджуються на Луганщині.

Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Спочатку Кремль марив захопленням Києва, потім – Харкова та Одеси, згодом – хоча б ОРДЛО. Тепер війська РФ зосереджуються на Луганщині – на інші напрямки не вистачає сил. Продовжуємо сеанс лікування імперської манії величі – жорстко "зустрічаємо" московські фантазії з реальністю", - йдеться в його пості.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що "Україна може виграти цю війну".

Як повідомлялося, екскомандувач НАТО заявив, що Росія визнає реальну загрозу своєї капітуляції.

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