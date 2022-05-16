У РФ немає сил на напрямки, окрім Луганщини: Подоляк пообіцяв "жорстку зустріч московських фантазій з реальністю"

Російські війська, яких Путін відправив воювати проти України, зазнають невдач.
Очікувані плани диктатора РФ Володимира Путіна в Україні провалилися - його армійцям не вдалося захопити українські Київ, Харків та Одесу. Тепер же, аби мати хоч якусь "перемогу", окупанти зосереджуються на Луганщині.
Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Спочатку Кремль марив захопленням Києва, потім – Харкова та Одеси, згодом – хоча б ОРДЛО. Тепер війська РФ зосереджуються на Луганщині – на інші напрямки не вистачає сил. Продовжуємо сеанс лікування імперської манії величі – жорстко "зустрічаємо" московські фантазії з реальністю", - йдеться в його пості.
Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що "Україна може виграти цю війну".
Як повідомлялося, екскомандувач НАТО заявив, що Росія визнає реальну загрозу своєї капітуляції.
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